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    Джеррард: «В «Ливерпуле» великолепное сочетание атакующих игроков»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением об атакующем трио красных: Садьо Мане, Роберто Фирмино и Мохамеде Салахе. А также сравнил его с атакой времен Луиса Суареса.

    «Оба команды потрясающие. Что касается сравнения, то, думаю, сейчас сочетание лучше. С Мане она приобретает темп и прямоту, с Фирмино — технику и удержание мяча, у Салаха есть и то, и другое, а еще он забивает голы. Сочетание великолепное.

    У этой команды по-настоящему особенная работа. Посмотрите, как они делятся мячом друг с другом. В команде нет жадности или эгоизма, они все отдают передачи друг с другу. Если кто-то находится в лучшей позиции, они ищут его», — сказал Джеррард.

    Напомним, что вчера «Ливерпуль» забил пять безответных мячей в ворота «Порту» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Liverpool Echo

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    15.02.2018 13:09
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