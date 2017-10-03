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    Джеррард хочет видеть Кейна игроком «Ливерпуля»

    Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался в симпатиях к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну и заявил, что хотел бы увидеть 24-летнего игрока в футболке красных.

    «Он является образцовым игроком в мировом футболе, с точки зрения забитых голов и игры. Он мне нравится, нравится его характер. Я смотрю много его интервью и встречался с ним пару раз.

    Думаю, что он идеальный тип форварда. Мне нравится, как он рассказывает о своей работе. Я рад, что он англичанин. Желаю увидеть его в футболке «Ливерпуля»!

    Я на самом деле счастлив за него, за ту форму, в которой он находится. Мне действительно нравится наблюдать за ним в данный момент», – сказал Джеррард.

    В нынешнем сезоне Кейн провел за «шпор» девять матчей и записал на свой счет 11 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    03.10.2017 15:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 октября 2017, 17:37

      ТТХ уже сколько лет выше Ливерпуля, зачем ему уходить туда?))
      Наиболее вероятно в Юнайтед или Реал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 октября 2017, 06:31

      Мало-ли чего он хочет

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 октября 2017, 19:57

      Губа - не дура. Многие хотят, но больше всего Реал Мадрид хочет

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