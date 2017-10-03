Джеррард хочет видеть Кейна игроком «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался в симпатиях к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну и заявил, что хотел бы увидеть 24-летнего игрока в футболке красных.

«Он является образцовым игроком в мировом футболе, с точки зрения забитых голов и игры. Он мне нравится, нравится его характер. Я смотрю много его интервью и встречался с ним пару раз.

Думаю, что он идеальный тип форварда. Мне нравится, как он рассказывает о своей работе. Я рад, что он англичанин. Желаю увидеть его в футболке «Ливерпуля»!

Я на самом деле счастлив за него, за ту форму, в которой он находится. Мне действительно нравится наблюдать за ним в данный момент», – сказал Джеррард.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «шпор» девять матчей и записал на свой счет 11 голов и одну результативную передачу.