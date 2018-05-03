Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джеррард: «Ливерпуль» может сделать «Реалу» больно в финале ЛЧ»

Джеррард: «Ливерпуль» может сделать «Реалу» больно в финале ЛЧ»

3 мая 2018, 09:42
10

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард уверен, что британской команды выше шансы выиграть финал Лиги чемпионов у «Реала», чем они могли быть у «Баварии».

«Из того, что мы увидели за два матча, можно сделать такой вывод. Взглянем на нашу команду и на ее сильные стороны. Благодаря этому они могут сделать Мадриду больно.

Третий год подряд в финале – это отличное достижение, но зачастую «Реал» был на грани провала и вылета из турнира. Временами все висело на волоске, и мадридцы всей командой отбивались.

Думаю, футболистам «Баварии» должно быть очень больно: они доминировали на протяжении двух матчей, создали множество моментов и выглядели намного сильнее соперника», – заявил Джеррард.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

Источник: BT Sport
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Бавария Джеррард Стивен
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1525330052
да нее ...бить не надо, просто забейте больше -этого хватит.))
Ответить
Cules2013
1525330186
Я за Ливерпуль, но как бы именно красным не было больно. У сливочных есть особое еврокубковое везение постоянно отскакивать там, где другие бы вылетели.
Ответить
de bruyne
1525330670
Реал за всю историю футбола официальных матчах выиграл два раза и то совсем недавно групповых матчах мертвый ливерпуль без никого как суарес стерлинг продали
Ответить
allkeeper
1525332221
Сейчас можно глагольствовать сколько угодно. И это будет продолжаться 3 недели до финала и ещё где-то месяца 3-4 после него.
Ответить
mihail200606
1525332388
Больно... Выиграть надо..
Ответить
САНЁК17
1525338972
Прошлом году тоже,было типа такая статья против Реала,50/50 ляля тополя,в итоге,60/30.Так что не бегать перед паровозом
Ответить
zigbert
1525362412
Кто кому сделает больно ,увидим в финале.
Ответить
Главные новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+