Джеррард: «Ливерпуль» может сделать «Реалу» больно в финале ЛЧ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард уверен, что британской команды выше шансы выиграть финал Лиги чемпионов у «Реала», чем они могли быть у «Баварии».

«Из того, что мы увидели за два матча, можно сделать такой вывод. Взглянем на нашу команду и на ее сильные стороны. Благодаря этому они могут сделать Мадриду больно.

Третий год подряд в финале – это отличное достижение, но зачастую «Реал» был на грани провала и вылета из турнира. Временами все висело на волоске, и мадридцы всей командой отбивались.

Думаю, футболистам «Баварии» должно быть очень больно: они доминировали на протяжении двух матчей, создали множество моментов и выглядели намного сильнее соперника», – заявил Джеррард.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал