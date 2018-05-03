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    Джеррард: «Ливерпуль» может сделать «Реалу» больно в финале ЛЧ»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард уверен, что британской команды выше шансы выиграть финал Лиги чемпионов у «Реала», чем они могли быть у «Баварии».

    «Из того, что мы увидели за два матча, можно сделать такой вывод. Взглянем на нашу команду и на ее сильные стороны. Благодаря этому они могут сделать Мадриду больно.

    Третий год подряд в финале – это отличное достижение, но зачастую «Реал» был на грани провала и вылета из турнира. Временами все висело на волоске, и мадридцы всей командой отбивались.

    Думаю, футболистам «Баварии» должно быть очень больно: они доминировали на протяжении двух матчей, создали множество моментов и выглядели намного сильнее соперника», – заявил Джеррард.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: BT Sport

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    03.05.2018 09:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:46

      Кто кому сделает больно ,увидим в финале.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 мая 2018, 12:16

      Прошлом году тоже,было типа такая статья против Реала,50/50 ляля тополя,в итоге,60/30.Так что не бегать перед паровозом

      1
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 3 мая 2018, 10:26

      Больно... Выиграть надо..

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 мая 2018, 10:23

      Сейчас можно глагольствовать сколько угодно. И это будет продолжаться 3 недели до финала и ещё где-то месяца 3-4 после него.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2018, 09:57

      Реал за всю историю футбола официальных матчах выиграл два раза и то совсем недавно групповых матчах мертвый ливерпуль без никого как суарес стерлинг продали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 09:49

      Я за Ливерпуль, но как бы именно красным не было больно. У сливочных есть особое еврокубковое везение постоянно отскакивать там, где другие бы вылетели.

      5
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Cules2013 3 мая 2018, 09:58

      Не везение а судьи

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > de bruyne 3 мая 2018, 10:09

      конечно, легко поддаться искушению обвинять во всём подкуп судей, но реальных доказательств нет. а по сему, это только лишь судейские ошибки, а где-то везение, это правилами футбола не возбраняется. Как вот с Ульрайхом было.

      2
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 > Cules2013 3 мая 2018, 10:27

      Вратарь накосячил конечно, но судья чистый пеналь не дал на Марсело

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 09:47

      да нее ...бить не надо, просто забейте больше -этого хватит.))

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