Джеррард хочет видеть ван Дейка в «Ливерпуле»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поддержал идею приобретения защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Он признался, что является поклонником.

«Лично я бы хотел видеть ван Дейка в форме «Ливерпуля». Признаюсь, что являюсь большим поклонником его игры. Еще в «Селтике» он великолепно себя проявлял. Думаю, что еще тогда нам следовало побороться за него.

Да, его трансфер обойдется недешево. Но у меня есть уверенность, что он великолепной вольется в команду», – считает Джеррард.

Известно, что «Ливерпуль» готов выложить за ван Дейка около 70 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 230 тысяч евро в неделю.