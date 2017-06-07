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    Джеррард хочет видеть ван Дейка в «Ливерпуле»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поддержал идею приобретения защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Он признался, что является поклонником.

    «Лично я бы хотел видеть ван Дейка в форме «Ливерпуля». Признаюсь, что являюсь большим поклонником его игры. Еще в «Селтике» он великолепно себя проявлял. Думаю, что еще тогда нам следовало побороться за него.

    Да, его трансфер обойдется недешево. Но у меня есть уверенность, что он великолепной вольется в команду», – считает Джеррард.

    Известно, что «Ливерпуль» готов выложить за ван Дейка около 70 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 230 тысяч евро в неделю.

    Источник: Goal.com

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    07.06.2017 06:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 7 июня 2017, 15:23

      опять слив игроков Саутгемптона в Ливерпуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 июня 2017, 12:55

      70 млн за защитника? этот мир сошёл с ума

      0
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