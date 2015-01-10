|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|29
|9
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|6:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|70'
|16.05.2015
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:3
|Кристал Пэлас (Лондон)
|10.05.2015
|1' -79'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|44'
|02.05.2015
|1' -89'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|79' 87' 17'
|25.04.2015
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.03.2015
|46' -47'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|47'
|16.03.2015
|63' -94'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.02.2015
|1' -66'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|53' 60'
|07.02.2015
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|10.01.2015
|1' -46'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.01.2015
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Лестер (Лестер)
|17' 40' 90'
|29.12.2014
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|Суонси (Суонси)
|26.12.2014
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.12.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|14.12.2014
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|84'
|06.12.2014
|67' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|02.12.2014
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|54' 65'
|29.11.2014
|75' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.11.2014
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|08.11.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Челси (Лондон)
|01.11.2014
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|25.10.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|90'
|04.10.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28'
|27.09.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|65' 69'
|20.09.2014
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.09.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|31.08.2014
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|50'
|25.08.2014
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|17.08.2014
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)