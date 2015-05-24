Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Джеррард - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1980 (46)
#8 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливерпуль
29
9
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
6 : 1
24.05.2015
Ливерпуль
1' - 90'
70'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
1 : 3
16.05.2015
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1 : 1
10.05.2015
Ливерпуль
1' - 79'
44'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2 : 1
02.05.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 89'
87'
79'
17'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
0 : 0
25.04.2015
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1 : 2
22.03.2015
Манчестер Юнайтед
46' - 47'
47'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Суонси
0 : 1
16.03.2015
Ливерпуль
63' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3 : 2
10.02.2015
Тоттенхэм
1' - 66'
53'
60'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
0 : 0
07.02.2015
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
0 : 1
10.01.2015
Ливерпуль
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2 : 2
01.01.2015
Лестер
1' - 90'
17, 40'
90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
4 : 1
29.12.2014
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0 : 1
26.12.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.12.2014
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.12.2014
Ливерпуль
1' - 90'
84'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0 : 0
06.12.2014
Сандерленд
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Лестер
1 : 3
02.12.2014
Ливерпуль
1' - 90'
54'
65'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ливерпуль
1 : 0
29.11.2014
Сток Сити
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
23.11.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 2
08.11.2014
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 0
01.11.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 0
25.10.2014
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
19.10.2014
Ливерпуль
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
2 : 1
04.10.2014
Вест Бромвич
1' - 90'
28'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
1 : 1
27.09.2014
Эвертон
1' - 90'
65'
69'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
3 : 1
20.09.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 1
13.09.2014
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 3
31.08.2014
Ливерпуль
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Сити
3 : 1
25.08.2014
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
2 : 1
17.08.2014
Саутгемптон
1' - 90'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+