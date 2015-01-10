Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стивен Джеррард - статистика

    Полузащитник
    Имя Стивен
    Фамилия Джеррард
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 29 9 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 6:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    70'
    16.05.2015 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:3 Кристал Пэлас (Лондон)
    10.05.2015 1' -79' Челси (Лондон) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    44'
    02.05.2015 1' -89' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    79' 87' 17'
    25.04.2015 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.03.2015 46' -47' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    47'
    16.03.2015 63' -94' Суонси (Суонси) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.02.2015 1' -66' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:2 Тоттенхэм (Лондон)
    53' 60'
    07.02.2015 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10.01.2015 1' -46' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.01.2015 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Лестер (Лестер)
    17' 40' 90'
    29.12.2014 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 Суонси (Суонси)
    26.12.2014 1' -90' Бернли (Бернли) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.12.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:2 Арсенал (Лондон)
    14.12.2014 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    84'
    06.12.2014 67' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Сандерленд (Сандерленд)
    02.12.2014 1' -90' Лестер (Лестер) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    54' 65'
    29.11.2014 75' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.11.2014 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    08.11.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Челси (Лондон)
    01.11.2014 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    25.10.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    90'
    04.10.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28'
    27.09.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    65' 69'
    20.09.2014 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    13.09.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    31.08.2014 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    50'
    25.08.2014 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    17.08.2014 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    • Читайте нас: 
    11