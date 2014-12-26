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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2014
Бернли
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
62'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Б. Ми
90'
+3
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
83'
82'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
80'
73'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Ф. Коутиньо
62'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Коутиньо
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
К. Туре
16'
Замена
С. Миньоле
️️️️
Б. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Кин
5
Шекелл
15
Ми
2
Триппьер
3
Джонс
25
Марни
37
Эрфилд
28
Ингс
21
Бойд
35
Барнс
3-3-3-1
25
Джонс
37
Шкртел
12
Сахо
2
Туре
14
Хендерсон
8
Джеррард
6
Лейва
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
8
Маркович
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
15
Ми
10
Юткевич
10
Юткевич
15
Ми
25
Джонс
22
Миньоле
22
Миньоле
25
Джонс
2
Туре
23
Джан
23
Джан
2
Туре
11
Коутиньо
17
Ламберт
17
Ламберт
11
Коутиньо
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Остались в запасе
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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