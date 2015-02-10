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Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 10 февраля 2015
Ливерпуль
10.02.2015, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
15'
Л. Маркович
53'
С. Джеррард (П)
83'
М. Балотелли
26'
Г. Кейн
61'
М. Дембеле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кейн
88'
Желтая карточка
Паулиньо
85'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 3:2!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Лаллана
83'
81'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Эриксен
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Маркович
78'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Старридж
73'
72'
Желтая карточка
К. Уокер
68'
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Мэйсон
Замена
Д. Ловрен
️️️️
С. Джеррард
66'
63'
Желтая карточка
М. Дембеле
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
С. Джеррард
60'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
53'
Желтая карточка
М. Сахо
45'
+1
Желтая карточка
М. Шкртел
39'
28'
Желтая карточка
К. Эриксен
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
23'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Маркович
Пас отдал
Д. Старридж
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
33
Джордон Айб
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ОП
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-3-3-1-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
8
Маркович
33
Айб
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
15
Старридж
4-2-1-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
6
Бенталеб
8
Мэйсон
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
8
Джеррард
6
Ловрен
6
Ловрен
8
Джеррард
8
Маркович
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Маркович
15
Старридж
45
Балотелли
45
Балотелли
15
Старридж
8
Мэйсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Мэйсон
24
Эриксен
89
Шадли
89
Шадли
24
Эриксен
8
Дембеле
9
Сольдадо
9
Сольдадо
8
Дембеле
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
12
Дэнни Уорд
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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