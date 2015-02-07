Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 07 февраля 2015
Эвертон
07.02.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Замена
А. Алькарас
️️️️
М. Бешич
85'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Нейсмит
84'
80'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
М. Бешич
77'
Желтая карточка
С. Нейсмит
77'
77'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Б. Овьедо
71'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Миральяс
58'
55'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Коутиньо
Травма
С. Нейсмит
40'
Желтая карточка
Д. МакКарти
36'
15'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Лейва
13'
Травма
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Джордон Айб
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Жоэль
16
Овьедо
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
17
Бешич
16
МакКарти
14
Нейсмит
87
Миральяс
9
Лукаку
2-4-2-2
22
Миньоле
37
Шкртел
12
Сахо
33
Айб
6
Лейва
23
Джан
5
Морено
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
17
Бешич
21
Алькарас
21
Алькарас
17
Бешич
14
Нейсмит
6
Баркли
6
Баркли
14
Нейсмит
87
Миральяс
12
Леннон
12
Леннон
87
Миральяс
6
Лейва
7
Аллен
7
Аллен
6
Лейва
19
Стерлинг
17
Ламберт
17
Ламберт
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
15
Старридж
11
Коутиньо
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
45
Расселл Гриффитс
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Эвертон
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+