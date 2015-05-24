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Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 24 мая 2015
Сток Сити
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
6 : 1
Завершен
Ливерпуль
22'
М. Диуф
26'
М. Диуф
30'
Д. Уолтерс
41'
Ч. Адам
45'
С. Н'Зонзи
86'
П. Крауч
70'
С. Джеррард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
ГОЛ! 6:1!
П. Крауч
Пас отдал
М. Диуф
86'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
81'
Желтая карточка
Э. Питерс
77'
Замена
М. Уилсон
️️️️
М. Муниеса
71'
70'
ГОЛ! 5:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Р. Ламберт
69'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Аллен
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
67'
48'
Желтая карточка
М. Шкртел
46'
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Морено
46'
Замена
К. Туре
️️️️
Э. Джан
Желтая карточка
Р. Шоукросс
45'
+1
ГОЛ! 5:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
М. Арнаутович
45'
ГОЛ! 4:0!
Ч. Адам
41'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уолтерс
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
М. Арнаутович
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
22'
Желтая карточка
Г. Уилэн
16'
14'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Ч. Адам
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
5
Кэмерон
17
Шоукросс
5
Муниеса
16
Адам
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
7
Арнаутович
92
Диуф
19
Уолтерс
3-1-4-2
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
7
Аллен
8
Джеррард
6
Лейва
10
Лаллана
11
Коутиньо
5
Муниеса
36
Уилсон
36
Уилсон
5
Муниеса
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
23
Джан
2
Туре
2
Туре
23
Джан
5
Морено
33
Айб
33
Айб
5
Морено
7
Аллен
17
Ламберт
17
Ламберт
7
Аллен
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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