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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 06 декабря 2014
Ливерпуль
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
80'
Желтая карточка
У. Бакли
79'
Замена
У. Бакли
️️️️
А. Джонсон
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ф. Коутиньо
78'
70'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
С. Ларссон
70'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Лаллана
67'
60'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Желтая карточка
Л. Лейва
51'
41'
Желтая карточка
С. Вергини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
34
Томас Робсон
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
5
Морено
2
Туре
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
6
Лейва
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
17
Ламберт
4-4-2
25
Пантилимон
15
Ревейер
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
11
Джонсон
7
Ларссон
16
Гомес
23
Бридкатт
17
Алтидор
13
Уикхэм
10
Лаллана
8
Джеррард
8
Джеррард
10
Лаллана
11
Коутиньо
8
Маркович
8
Маркович
11
Коутиньо
17
Алтидор
11
Альварес
11
Альварес
17
Алтидор
7
Ларссон
6
Каттермол
6
Каттермол
7
Ларссон
11
Джонсон
11
Бакли
11
Бакли
11
Джонсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
34
Томас Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
34
Томас Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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