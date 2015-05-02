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Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 мая 2015
Ливерпуль
02.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
19'
Ф. Коутиньо
87'
С. Джеррард
73'
Л. Фер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Остин
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Джеррард
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Ф. Коутиньо
87'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Г. Джонсон
84'
82'
Вторая желтая
Н. Онуоха
Пенальти не реализован!
С. Джеррард
79'
78'
Желтая карточка
Н. Онуоха
76'
Желтая карточка
Р. Данн
Желтая карточка
Д. Ловрен
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фер
Пас отдал
Д. Бартон
72'
Замена
Б. Замора
️️️️
К. Хенри
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Лаллана
67'
46'
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
С. Колкер
42'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Ламберт
19'
Желтая карточка
С. Джеррард
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
20
Карл Хенри
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
(К)
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
8
Джонсон
6
Ловрен
37
Шкртел
23
Джан
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
17
Ламберт
11
Коутиньо
10
Лаллана
4-1-4-1
31
Грин
5
Онуоха
22
Данн
29
Колкер
6
Хилл
8
Фер
25
Филлипс
8
Бартон
30
Сандро
20
Хенри
32
Остин
8
Джеррард
6
Лейва
6
Лейва
8
Джеррард
10
Лаллана
33
Айб
33
Айб
10
Лаллана
8
Джонсон
8
Маркович
8
Маркович
8
Джонсон
29
Колкер
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
29
Колкер
20
Хенри
25
Замора
25
Замора
20
Хенри
Остались в запасе
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
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