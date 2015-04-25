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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 25 апреля 2015
Вест Бромвич
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Моррисон
81'
75'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Айб
75'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Балотелли
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Бераино
75'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
В. Аничебе
64'
Желтая карточка
К. Доусон
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-5-2
13
Майхилл
15
Лескотт
15
Доусон
36
Маколи
22
Якоб
11
Брант
7
Моррисон
24
Флетчер
8
Гарднер
38
Бераино
28
Аничебе
3-1-2-2-2
22
Миньоле
8
Джонсон
6
Ловрен
37
Шкртел
23
Джан
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
45
Балотелли
33
Айб
28
Аничебе
20
МакМанаман
20
МакМанаман
28
Аничебе
7
Моррисон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
7
Моррисон
38
Бераино
12
Идейе
12
Идейе
38
Бераино
45
Балотелли
10
Лаллана
10
Лаллана
45
Балотелли
33
Айб
16
Борини
16
Борини
33
Айб
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
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