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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 10 мая 2015
Челси
10.05.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
7'
Д. Терри
44'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Л. Реми
84'
Желтая карточка
Ф. Луис
82'
79'
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Джеррард
72'
Замена
Д. Айб
️️️️
А. Лаллана
69'
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
Р. Ламберт
Замена
Н. Матич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
62'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
59'
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Б. Иванович
43'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
К. Зума
34'
Травма
К. Зума
33'
28'
Желтая карточка
Р. Ламберт
25'
Желтая карточка
М. Шкртел
19'
Желтая карточка
А. Лаллана
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
С. Фабрегас
7'
Желтая карточка
С. Фабрегас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
33
Митчелл Бини
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
16
Луис
4
Зума
20
Иванович
26
Терри
12
Оби Микел
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
14
Реми
3-1-2-3-1
22
Миньоле
6
Ловрен
37
Шкртел
8
Джонсон
23
Джан
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
17
Ламберт
14
Реми
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Реми
4
Зума
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Зума
20
Лофтус-Чик
18
Матич
18
Матич
20
Лофтус-Чик
8
Джеррард
6
Лейва
6
Лейва
8
Джеррард
10
Лаллана
33
Айб
33
Айб
10
Лаллана
17
Ламберт
24
Синклэйр
24
Синклэйр
17
Ламберт
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
33
Митчелл Бини
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Митчелл Бини
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая)
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