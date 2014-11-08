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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 08 ноября 2014
Ливерпуль
08.11.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Челси
9'
Э. Джан
14'
Г. Кэхилл
67'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+5
Замена
Ф. Луис
️️️️
Э. Азар
90'
+4
Желтая карточка
Т. Куртуа
90'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
86'
Желтая карточка
Д. Коста
83'
Желтая карточка
Оскар
Замена
Р. Ламберт
️️️️
М. Балотелли
78'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Э. Джан
70'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
69'
Желтая карточка
Н. Матич
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Желтая карточка
М. Балотелли
64'
55'
Замена
Виллиан
️️️️
Рамирес
49'
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Р. Стерлинг
43'
14'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Э. Джан
Пас отдал
Р. Стерлинг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
8
Джонсон
23
Джан
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
45
Балотелли
4-1-4-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
7
Рамирес
10
Азар
19
Коста
23
Джан
7
Аллен
7
Аллен
23
Джан
11
Коутиньо
16
Борини
16
Борини
11
Коутиньо
45
Балотелли
17
Ламберт
17
Ламберт
45
Балотелли
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Рамирес
10
Азар
16
Луис
16
Луис
10
Азар
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая)
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