Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 14 декабря 2014
Манчестер Юнайтед
14.12.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
12'
У. Руни
40'
Х. Мата
71'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Ф. Джонс
88'
84'
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
Р. Фалькао
️️️️
У. Руни
76'
74'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Х. Мата
71'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Уилсон
70'
69'
Замена
Л. Маркович
️️️️
А. Морено
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
У. Руни
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Р. ван Перси
40'
Желтая карточка
Д. Эванс
37'
30'
Желтая карточка
Д. Аллен
26'
Замена
К. Туре
️️️️
Г. Джонсон
25'
Травма
Г. Джонсон
Желтая карточка
Ф. Джонс
20'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
12'
Желтая карточка
М. Феллайни
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
35
Эванс
25
Валенсия
25
Феллайни
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
21
Уилсон
4-1-2-3
25
Джонс
8
Джонсон
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
8
Джеррард
7
Аллен
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
4
Джонс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
4
Джонс
21
Уилсон
21
Эррера
21
Эррера
21
Уилсон
32
Руни
9
Фалькао
9
Фалькао
32
Руни
8
Джонсон
2
Туре
2
Туре
8
Джонсон
5
Морено
8
Маркович
8
Маркович
5
Морено
10
Лаллана
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Лаллана
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:15
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:15
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+