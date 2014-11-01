Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 01 ноября 2014
Ньюкасл
01.11.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
73'
А. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
88'
Желтая карточка
Д. Ловрен
78'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Коулбэк
77'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
73'
70'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Амеоби
65'
64'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
Д. Янмат
61'
Желтая карточка
М. Сиссоко
49'
Замена
А. Перес
️️️️
П. Сиссе
46'
Желтая карточка
С. Тэйлор
44'
43'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Г. Обертан
26'
Травма
Г. Обертан
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЛВ
17
Мехди Абид
ОП
4
Джек Коулбэк
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Крул
14
Дамметт
2
Колоччини
27
Тэйлор
22
Янмат
17
Абид
4
Коулбэк
17
Сиссоко
10
Амеоби
32
Обертан
61
Сиссе
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
7
Аллен
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
45
Балотелли
32
Обертан
17
Ааронс
17
Ааронс
32
Обертан
10
Амеоби
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Амеоби
61
Сиссе
22
Перес
22
Перес
61
Сиссе
11
Коутиньо
17
Ламберт
17
Ламберт
11
Коутиньо
7
Аллен
16
Борини
16
Борини
7
Аллен
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
Новости команд
Все
Ньюкасл
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+