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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 марта 2015
Ливерпуль
22.03.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
68'
Д. Старридж
13'
Х. Мата
58'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
М. Рохо
️️️️
Д. Блинд
90'
+3
Пенальти не реализован!
У. Руни
81'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 1:2!
Д. Старридж
68'
Желтая карточка
М. Балотелли
67'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Морено
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
А. Ди Мария
55'
Желтая карточка
Ф. Джонс
54'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Янг
48'
Желтая карточка
А. Эррера
Красная карточка
С. Джеррард
47'
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Лаллана
46'
Желтая карточка
Д. Аллен
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
2-2-2-3-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
16
Кэррик
15
Янг
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
10
Лаллана
8
Джеррард
8
Джеррард
10
Лаллана
5
Морено
45
Балотелли
45
Балотелли
5
Морено
17
Блинд
5
Рохо
5
Рохо
17
Блинд
15
Янг
11
Ди Мария
11
Ди Мария
15
Янг
21
Эррера
9
Фалькао
9
Фалькао
21
Эррера
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 15:55 (прямая)
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