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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 10 января 2015
Сандерленд
10.01.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
9'
Л. Маркович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
Замена
М. Мандрон
️️️️
А. Джонсон
86'
Замена
Д. Грэм
️️️️
К. Уикхэм
77'
Замена
У. Бакли
️️️️
Э. Джаккерини
77'
67'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ф. Борини
55'
Желтая карточка
Д. Ловрен
54'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Вторая желтая
Л. Бридкатт
49'
46'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
С. Джеррард
36'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Л. Бридкатт
35'
Желтая карточка
С. Вергини
28'
17'
Желтая карточка
Ф. Борини
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Маркович
Пас отдал
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
42
Лайам Эгню
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-4-1
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
23
Бридкатт
11
Джонсон
7
Ларссон
16
Гомес
15
Джаккерини
13
Уикхэм
2-4-2-1-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
8
Маркович
23
Джан
6
Лейва
5
Морено
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
16
Борини
11
Джонсон
22
Мандрон
22
Мандрон
11
Джонсон
15
Джаккерини
11
Бакли
11
Бакли
15
Джаккерини
13
Уикхэм
12
Грэм
12
Грэм
13
Уикхэм
8
Джеррард
6
Ловрен
6
Ловрен
8
Джеррард
16
Борини
45
Балотелли
45
Балотелли
16
Борини
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая)
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