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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 29 ноября 2014
Ливерпуль
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
85'
Г. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
88'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Ф. Коутиньо
88'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джонсон
85'
Замена
С. Джеррард
️️️️
Л. Лейва
75'
58'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
53'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
46'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
38'
Желтая карточка
М. Уилсон
22'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Сидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
21
Энрике
37
Шкртел
2
Туре
8
Джонсон
14
Хендерсон
6
Лейва
7
Аллен
19
Стерлинг
11
Коутиньо
17
Ламберт
4-2-4
31
Бегович
36
Уилсон
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
15
Н'Зонзи
14
Сидуэлл
9
Кркич
19
Уолтерс
92
Диуф
7
Арнаутович
11
Коутиньо
6
Ловрен
6
Ловрен
11
Коутиньо
6
Лейва
8
Джеррард
8
Джеррард
6
Лейва
Уилэн
16
Адам
16
Адам
Уилэн
14
Сидуэлл
12
Уилэн
12
Уилэн
14
Сидуэлл
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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