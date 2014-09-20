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Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 20 сентября 2014
Вест Хэм
20.09.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
2'
У. Рид
7'
Д. Сахо
88'
М. Амалфитано
26'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
ГОЛ! 3:1!
М. Амалфитано
Пас отдал
С. Даунинг
88'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Валенсия
75'
74'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Ф. Борини
Замена
М. Амалфитано
️️️️
А. Сонг
68'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
66'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Г. Демель
63'
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Лейва
Желтая карточка
Ш. Куяте
28'
26'
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
22'
Замена
М. Сахо
️️️️
Х. Манкильо
Желтая карточка
Адриан
17'
17'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 2:0!
Д. Сахо
Пас отдал
М. Нобл
7'
Желтая карточка
У. Рид
4'
ГОЛ! 1:0!
У. Рид
Пас отдал
Д. Томкинс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
13
Эннер Валенсия
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
23
Рид
55
Демель
8
Куяте
8
Сонг
13
Валенсия
16
Нобл
19
Даунинг
25
Сахо
4-1-3-1-1
22
Миньоле
22
Манкильо
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
8
Джеррард
16
Борини
6
Лейва
14
Хендерсон
19
Стерлинг
45
Балотелли
13
Валенсия
39
Коллинс
39
Коллинс
13
Валенсия
55
Демель
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
55
Демель
8
Сонг
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Сонг
22
Манкильо
12
Сахо
12
Сахо
22
Манкильо
6
Лейва
10
Лаллана
10
Лаллана
6
Лейва
16
Борини
17
Ламберт
17
Ламберт
16
Борини
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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