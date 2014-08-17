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Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 17 августа 2014
Ливерпуль
17.08.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
23'
Р. Стерлинг
80'
Д. Старридж
57'
Н. Клайн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
81'
Замена
Л. Исгров
️️️️
С. Дэвис
ГОЛ! 2:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Р. Стерлинг
80'
78'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
73'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Тадич
64'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Лейва
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Н. Клайн
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
Х. Манкильо
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЛФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
6
Ловрен
37
Шкртел
22
Манкильо
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
4-2-1-2-1
17
Форстер
17
Клайн
4
Йошида
6
Фонте
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Дэвис
9
Пелле
6
Лейва
7
Аллен
7
Аллен
6
Лейва
11
Коутиньо
17
Ламберт
17
Ламберт
11
Коутиньо
10
Дэвис
23
Исгров
23
Исгров
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
7
Лонг
10
Тадич
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
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