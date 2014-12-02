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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ливерпуль
Лестер - Ливерпуль: обзор матча 02 декабря 2014
Лестер
02.12.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
21'
С. Миньоле (АГ)
26'
А. Лаллана
54'
С. Джеррард
83'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ливерпуль
90'
+4
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Р. Стерлинг
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
П. Кончески
79'
Желтая карточка
Д. Шлупп
76'
70'
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Лаллана
65'
Желтая карточка
С. Джеррард
Красная карточка
У. Морган
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Джеррард
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Манкильо
37'
Желтая карточка
А. Лаллана
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Лаллана
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Миньоле
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
22
Хавьер Манкильо
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
15
Кончески
5
Морган
27
Василевски
2
Де Лат
91
Камбьяссо
27
Шлупп
37
Джеймс
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
37
Шкртел
2
Туре
22
Манкильо
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
10
Лаллана
19
Стерлинг
17
Ламберт
15
Кончески
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
15
Кончески
22
Манкильо
5
Морено
5
Морено
22
Манкильо
19
Стерлинг
6
Ловрен
6
Ловрен
19
Стерлинг
10
Лаллана
7
Аллен
7
Аллен
10
Лаллана
Остались в запасе
Лестер
Ливерпуль
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
23
Эмре Джан
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
23
Эмре Джан
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лестер - Ливерпуль
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кинг Пауэр
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