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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 16 марта 2015
Суонси
16.03.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
68'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. Сигурдссон
89'
88'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
А. Лаллана
Замена
Н. Дайер
️️️️
К. Сун-Юн
79'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендерсон
63'
Замена
С. Джеррард
️️️️
А. Морено
50'
Желтая карточка
А. Морено
25'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
5'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
5
Амат
26
Ноутон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
2-3-1-3-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
23
Джан
7
Аллен
5
Морено
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
15
Старридж
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
10
Сигурдссон
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Сигурдссон
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
12
Дайер
40
Ки Сун-Юн
10
Лаллана
8
Джонсон
8
Джонсон
10
Лаллана
5
Морено
8
Джеррард
8
Джеррард
5
Морено
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Либерти
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