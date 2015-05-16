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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 16 мая 2015
Ливерпуль
16.05.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
26'
А. Лаллана
43'
Д. Панчеон
60'
В. Заа
90+1'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
90'
+1
Пенальти не реализован!
Г. Мюррэй
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Г. Мюррэй
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
87'
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
А. Морено
87'
84'
Желтая карточка
Д. Матч
83'
Желтая карточка
Д. МакАртур
83'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Я. Боласи
79'
Желтая карточка
Д. Уорд
76'
Замена
Д. Матч
️️️️
М. Шамах
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Лаллана
65'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Айб
65'
60'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
59'
Замена
В. Заа
️️️️
Л. Чхун-Ен
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Панчеон
Желтая карточка
Э. Джан
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
23
Джан
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
33
Айб
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
27
Суаре
16
Келли
11
МакАртур
16
Ледли
72
Ли Чхун-Ен
11
Боласи
40
Панчеон
27
Шамах
33
Айб
6
Лейва
6
Лейва
33
Айб
10
Лаллана
17
Ламберт
17
Ламберт
10
Лаллана
5
Морено
24
Синклэйр
24
Синклэйр
5
Морено
27
Шамах
77
Матч
77
Матч
27
Шамах
72
Ли Чхун-Ен
10
Заа
10
Заа
72
Ли Чхун-Ен
11
Боласи
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Боласи
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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