Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 31 августа 2014
Тоттенхэм
31.08.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
8'
Р. Стерлинг
50'
С. Джеррард (П)
61'
А. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
88'
Желтая карточка
А. Морено
84'
Замена
Х. Энрике
️️️️
Р. Стерлинг
72'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
71'
62'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Балотелли
62'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Аллен
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Морено
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Эриксен
59'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Бенталеб
59'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Джеррард
36'
Желтая карточка
Х. Манкильо
25'
Желтая карточка
Д. Аллен
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
15
Даниэль Старридж
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
14
Вертонген
15
Дайер
6
Бенталеб
6
Капу
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
25
Адебайор
4-1-2-2-1
22
Миньоле
22
Манкильо
12
Сахо
6
Ловрен
5
Морено
7
Аллен
14
Хендерсон
8
Джеррард
15
Старридж
19
Стерлинг
45
Балотелли
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
6
Бенталеб
8
Дембеле
8
Дембеле
6
Бенталеб
24
Эриксен
25
Таунсенд
25
Таунсенд
24
Эриксен
19
Стерлинг
21
Энрике
21
Энрике
19
Стерлинг
7
Аллен
23
Джан
23
Джан
7
Аллен
45
Балотелли
8
Маркович
8
Маркович
45
Балотелли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Ливерпуль
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+