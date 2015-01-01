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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер: обзор матча 01 января 2015
Ливерпуль
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
17'
С. Джеррард (П)
40'
С. Джеррард (П)
58'
Д. Наджент
60'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лестер
Желтая карточка
С. Джеррард
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Джеймс
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Морено
85'
75'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Варди
Замена
Л. Маркович
️️️️
Л. Лейва
72'
67'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Д. Хаммонд
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шлупп
Пас отдал
Р. Марез
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Наджент
Пас отдал
Д. Варди
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Лаллана
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Джеррард
40'
37'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Дринкуотер
36'
Желтая карточка
М. Василевски
Желтая карточка
Л. Лейва
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Джеррард
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Лестер
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-1-3-3
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
2
Туре
23
Джан
8
Джеррард
6
Лейва
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-4-1-1
29
Хамер
2
Симпсон
27
Василевски
5
Морган
2
Де Лат
4
Дринкуотер
37
Джеймс
35
Хаммонд
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
6
Лейва
8
Маркович
8
Маркович
6
Лейва
5
Морено
17
Ламберт
17
Ламберт
5
Морено
10
Лаллана
16
Борини
16
Борини
10
Лаллана
35
Хаммонд
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
35
Хаммонд
9
Варди
11
Ульоа
11
Ульоа
9
Варди
4
Дринкуотер
35
Наджент
35
Наджент
4
Дринкуотер
Остались в запасе
Ливерпуль
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
10
Том Лоуренс
ЛВ
31
Адам Смит
ВР
93
Антони Кноккарт
ПВ
26
Лиам Мур
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
31
Адам Смит
ВР
93
Антони Кноккарт
ПВ
26
Лиам Мур
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ливерпуль - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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