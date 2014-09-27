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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 27 сентября 2014
Ливерпуль
27.09.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
65'
С. Джеррард
90+1'
Ф. Ягиелка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Желтая карточка
А. Морено
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ягиелка
Замена
Р. Ламберт
️️️️
М. Балотелли
88'
81'
Замена
С. Это'О
️️️️
М. Бешич
72'
Замена
Т. Браунинг
️️️️
Т. Хибберт
Желтая карточка
С. Джеррард
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
65'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Л. Маркович
59'
32'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
К. Миральяс
29'
Травма
К. Миральяс
2'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
22
Манкильо
8
Джеррард
14
Хендерсон
8
Маркович
19
Стерлинг
10
Лаллана
45
Балотелли
4-3-2-1
1
Ховард
2
Хибберт
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
16
МакКарти
18
Бэрри
17
Бешич
14
Нейсмит
87
Миральяс
9
Лукаку
8
Маркович
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Маркович
45
Балотелли
17
Ламберт
17
Ламберт
45
Балотелли
2
Хибберт
3
Браунинг
3
Браунинг
2
Хибберт
87
Миральяс
46
МакГиди
46
МакГиди
87
Миральяс
17
Бешич
9
Это'О
9
Это'О
17
Бешич
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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