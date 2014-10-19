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Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль: обзор матча 19 октября 2014
Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
87'
Э. Варгас
90+2'
Э. Варгас
67'
Р. Данн (АГ)
90'
Ф. Коутиньо
90+5'
С. Колкер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
90'
+6
Замена
К. Туре
️️️️
Р. Стерлинг
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
С. Колкер
ГОЛ! 2:2!
Э. Варгас
Пас отдал
Л. Фер
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Ч. Остин
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
82'
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
К. Хенри
80'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Б. Замора
79'
71'
Желтая карточка
Г. Джонсон
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Данн
66'
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Лаллана
66'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Джан
Замена
А. Траоре
️️️️
Сандро
60'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Н. Онуоха
46'
Желтая карточка
Р. Данн
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
3-3-2-2
29
МакКарти
29
Колкер
22
Данн
5
Онуоха
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
22
Исла
20
Хенри
30
Сандро
25
Замора
32
Остин
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
6
Ловрен
37
Шкртел
21
Энрике
23
Джан
8
Джеррард
14
Хендерсон
10
Лаллана
19
Стерлинг
45
Балотелли
30
Сандро
2
Траоре
2
Траоре
30
Сандро
5
Онуоха
25
Филлипс
25
Филлипс
5
Онуоха
25
Замора
11
Варгас
11
Варгас
25
Замора
23
Джан
11
Коутиньо
11
Коутиньо
23
Джан
19
Стерлинг
2
Туре
2
Туре
19
Стерлинг
10
Лаллана
7
Аллен
7
Аллен
10
Лаллана
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Брэд Джонс
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:00 (прямая)
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