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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль - Суонси: обзор матча 29 декабря 2014
Ливерпуль
29.12.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Суонси
33'
А. Морено
51'
А. Лаллана
61'
А. Лаллана
69'
Д. Шелви (АГ)
52'
Г. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Суонси
Замена
Ф. Борини
️️️️
Ф. Коутиньо
89'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Стерлинг
82'
Замена
Л. Маркович
️️️️
А. Лаллана
76'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Д. Шелви
69'
66'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Бриттон
62'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
ГОЛ! 3:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Ф. Коутиньо
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:0!
А. Лаллана
51'
Желтая карточка
М. Шкртел
49'
46'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Д. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
Д. Хендерсон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-1-3
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
37
Шкртел
22
Манкильо
23
Джан
6
Лейва
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
4-2-1-2-1
22
Фабиански
6
Ричардс
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
26
Шелви
7
Бриттон
12
Дайер
10
Сигурдссон
15
Раутледж
2
Бони
10
Лаллана
8
Маркович
8
Маркович
10
Лаллана
11
Коутиньо
16
Борини
16
Борини
11
Коутиньо
19
Стерлинг
45
Балотелли
45
Балотелли
19
Стерлинг
6
Ричардс
22
Ранхель
22
Ранхель
6
Ричардс
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
Остались в запасе
Ливерпуль
Суонси
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ливерпуль - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
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