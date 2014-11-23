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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 23 ноября 2014
Кристал Пэлас
23.11.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
15'
Д. Гэйл
77'
Д. Ледли
81'
М. Йединак
3'
Р. Ламберт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Я. Боласи
85'
Желтая карточка
Б. Хангеланд
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Йединак
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ледли
Пас отдал
Я. Боласи
77'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Панчеон
75'
73'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Аллен
70'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Лаллана
51'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Б. Хангеланд
️️️️
Д. Делэйни
34'
Травма
Д. Делэйни
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
(К)
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
16
Келли
11
Боласи
15
Йединак
16
Ледли
40
Панчеон
27
Шамах
34
Гэйл
4-2-3-1
22
Миньоле
22
Манкильо
6
Ловрен
37
Шкртел
8
Джонсон
8
Джеррард
7
Аллен
11
Коутиньо
10
Лаллана
19
Стерлинг
17
Ламберт
17
Делэйни
4
Хангеланд
4
Хангеланд
17
Делэйни
11
Боласи
10
Беннэн
10
Беннэн
11
Боласи
40
Панчеон
11
МакАртур
11
МакАртур
40
Панчеон
7
Аллен
23
Джан
23
Джан
7
Аллен
10
Лаллана
16
Борини
16
Борини
10
Лаллана
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Энди Джонсон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Энди Джонсон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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