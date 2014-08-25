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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча 25 августа 2014
Манчестер Сити
25.08.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
41'
С. Йоветич
55'
С. Йоветич
69'
С. Агуэро
83'
П. Хавьер Сабалета (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ливерпуль
89'
Травма
А. Морено
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
П. Хавьер Сабалета
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Йоветич
80'
79'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Р. Стерлинг
76'
Желтая карточка
Э. Джан
75'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Аллен
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
69'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Джеко
68'
Травма
Э. Джеко
67'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
65'
59'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Насри
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
41'
Желтая карточка
Я. Туре
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
9
Йоветич
10
Джеко
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
6
Ловрен
37
Шкртел
5
Морено
7
Аллен
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
15
Старридж
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
9
Йоветич
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
9
Йоветич
10
Джеко
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Джеко
7
Аллен
23
Джан
23
Джан
7
Аллен
11
Коутиньо
8
Маркович
8
Маркович
11
Коутиньо
19
Стерлинг
17
Ламберт
17
Ламберт
19
Стерлинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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