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Ливерпуль - Халл Сити
Ливерпуль - Халл Сити: обзор матча 25 октября 2014
Ливерпуль
25.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Халл Сити
86'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
Д. Хендерсон
81'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Э. Джан
75'
71'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Бен Арфа
71'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Аллен
61'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Лаллана
61'
Желтая карточка
М. Балотелли
57'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
55'
50'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
40'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Халл Сити
35
Рори Уотсон
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
22
Манкильо
23
Джан
8
Джеррард
7
Аллен
19
Стерлинг
10
Лаллана
45
Балотелли
4-1-3-1-1
17
Якупович
27
Эль-Мохамади
4
Брюс
17
Честер
33
Дэйвис
8
Ливермор
17
Диаме
23
Хаддлстоун
11
Брэди
8
Бен Арфа
11
Эрнандес
10
Лаллана
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Лаллана
23
Джан
14
Хендерсон
14
Хендерсон
23
Джан
7
Аллен
17
Ламберт
17
Ламберт
7
Аллен
17
Диаме
7
Мейлер
7
Мейлер
17
Диаме
8
Бен Арфа
14
Алуко
14
Алуко
8
Бен Арфа
11
Эрнандес
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ливерпуль
Халл Сити
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
35
Рори Уотсон
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
35
Рори Уотсон
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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