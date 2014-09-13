Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 13 сентября 2014
Ливерпуль
13.09.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
9'
Г. Агбонлахор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
90'
Замена
Д. Бент
️️️️
Г. Агбонлахор
85'
Замена
К. Санчес
️️️️
Т. Клеверли
Желтая карточка
А. Морено
76'
72'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
Замена
Ф. Борини
️️️️
Л. Маркович
71'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
М. Балотелли
71'
62'
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
А. Лаллана
60'
Желтая карточка
А. Лаллана
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
8
Лазар Маркович
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
(К)
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
6
Ловрен
22
Манкильо
8
Джеррард
14
Хендерсон
8
Маркович
11
Коутиньо
10
Лаллана
45
Балотелли
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
17
Бэйкер
14
Сендерос
26
Сиссоко
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Делф
11
Агбонлахор
15
Ричардсон
18
Вайманн
10
Лаллана
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Лаллана
45
Балотелли
17
Ламберт
17
Ламберт
45
Балотелли
8
Маркович
16
Борини
16
Борини
8
Маркович
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
8
Клеверли
15
Санчес
15
Санчес
8
Клеверли
11
Агбонлахор
10
Бент
10
Бент
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Астон Вилла
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+