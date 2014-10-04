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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 04 октября 2014
Ливерпуль
04.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
45'
А. Лаллана
61'
Д. Хендерсон
56'
С. Бераино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
87'
Замена
Г. Самарас
️️️️
К. Брант
84'
Желтая карточка
Д. Лескотт
81'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
75'
71'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Г. Дорранс
Замена
М. Балотелли
️️️️
Х. Манкильо
64'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Р. Ламберт
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Стерлинг
61'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бераино
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
29'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
С. Джеррард
28'
Желтая карточка
М. Шкртел
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
22
Манкильо
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
17
Ламберт
4-5-1
12
Фостер
2
Гамбоа
15
Поконьоли
15
Лескотт
15
Доусон
18
Дорранс
11
Брант
29
Сессеньон
8
Гарднер
7
Моррисон
38
Бераино
17
Ламберт
8
Джонсон
8
Джонсон
17
Ламберт
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
22
Манкильо
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Манкильо
7
Моррисон
29
Бланко
29
Бланко
7
Моррисон
18
Дорранс
21
Мулумбу
21
Мулумбу
18
Дорранс
11
Брант
30
Самарас
30
Самарас
11
Брант
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 17:55 (прямая)
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