Игрок молодежки «Спартака» оскорбил футболиста «Ливерпуля» на расовой почве, англичане напишут жалобу в УЕФА

«Ливерпуль»-U19 обыграл сверстников из «Спартака» (2:0) в матче групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.

Издание Mirror сообщило о том, что полузащитник английского клуба по ходу встречи Райан Брюстер подвергся оскорблениям на расовой почве. Издание не назвало фамилии игрока красно-белых, оскорбившего темнокожего англичанина.

Футболисты отказались пожать друг другу руки.

После матча Брюстер рассказал о ситуации главному тренеру Стивену Джеррарду. Экс-капитан мерисайдцев обратился к арбитру встречи.

Ожидается, что «Ливерпуль» направит в УЕФА жалобу.