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    • Игрок молодежки «Спартака» оскорбил футболиста «Ливерпуля» на расовой почве, англичане напишут жалобу в УЕФА

    Игрок молодежки «Спартака» оскорбил футболиста «Ливерпуля» на расовой почве, англичане напишут жалобу в УЕФА

    «Ливерпуль»-U19 обыграл сверстников из «Спартака» (2:0) в матче групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.

    Издание Mirror сообщило о том, что полузащитник английского клуба по ходу встречи Райан Брюстер подвергся оскорблениям на расовой почве. Издание не назвало фамилии игрока красно-белых, оскорбившего темнокожего англичанина.

    Футболисты отказались пожать друг другу руки.

    После матча Брюстер рассказал о ситуации главному тренеру Стивену Джеррарду. Экс-капитан мерисайдцев обратился к арбитру встречи.

    Ожидается, что «Ливерпуль» направит в УЕФА жалобу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.12.2017 20:15
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    Комментарии (67)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1512582982
    Свини, они и в Англии свини!
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    Полная Канистра
    1512583013
    кто бы к нам не приехал всегда черная раса будет скулить что его обижают во всём может наш по русски ему // привет чувак// а он подумал// привет чёрный//
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    серега кашин
    1512583041
    просто англичан до сих пор жаба давит из-за чм вот они и мутят воду, чтоб они не вышли из группы
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    AtticusFinch
    1512585677
    Сколько уже можно расовую почву мусолить?
    Ответить
    retiremen
    1512585710
    Интересно как он понял, что спартаковец его на расовой почве оскорбил?
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    Dominator777
    1512586061
    Не люблю на футбольных сайтах разговоры про политику. Но считаю правильным тот факт, что порядочный человек должен называть все своими "именами": белое - "белым", черное - "черным", льва - "львом", ОБЕЗЬЯНУ - "ОБЕЗЬЯНОЙ".
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    Grom1987
    1512587387
    Все говорили, что перед выборами начнётся атака на Россию, но не до такой же степени! По всем фронтам бьют сволочи! Но результат известен!) Добро всегда побеждает зло) так испокон на Руси учили!)
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    BRO_football
    1512588385
    Британский таблоид Mirror. Так себе газетка. Репутация у неё не очень хорошая. Было у этого издания несколько скандалов, связанных с публикацией заведомо ложной информации. Так что не стоит верить этому источнику. Вполне возможно, что это просто провокация перед матчем взрослых команд.
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    OfaZavr
    1512635129
    фамилию спартаковца не назвали потому что никто и не оскорблял сами опять придумали лишь бы докопаться.
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    ologreds
    1694991787
    numo528335
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