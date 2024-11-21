Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Испанский тренер Рафаэль Бенитес выбрал лучшего футболиста из числа тех, с кем он работал.

«Стивен Джеррард – лучший игрок, которого я тренировал. Если говорить о его разносторонности, то он обладал силой, мог забивать, хорошо играл головой, использовал обе ноги, мог бить с дальней дистанции.

Он мог исполнять пенальти, хорошо подавал с угловых и штрафных. Он мог обороняться, если это было необходимо. Он был энергичен, хорошо тренировался, был профессионалом.

Нюанс в том, что он был полузащитником типа «бокс-ту-бокс» и со временем все лучше понимал игру. Позже он стал лучше выбирать позицию и принимать решения, но и с самого начала он был великолепен», – сказал Бенитес.

Тренер работал с Джеррардом в «Ливерпуле».

Также он возглавлял «Реал», «Интер», «Челси», «Наполи», «Ньюкасл» и другие команды.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE