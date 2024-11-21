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    Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал

    Испанский тренер Рафаэль Бенитес выбрал лучшего футболиста из числа тех, с кем он работал.

    «Стивен Джеррард – лучший игрок, которого я тренировал. Если говорить о его разносторонности, то он обладал силой, мог забивать, хорошо играл головой, использовал обе ноги, мог бить с дальней дистанции.

    Он мог исполнять пенальти, хорошо подавал с угловых и штрафных. Он мог обороняться, если это было необходимо. Он был энергичен, хорошо тренировался, был профессионалом.

    Нюанс в том, что он был полузащитником типа «бокс-ту-бокс» и со временем все лучше понимал игру. Позже он стал лучше выбирать позицию и принимать решения, но и с самого начала он был великолепен», – сказал Бенитес.

    • Тренер работал с Джеррардом в «Ливерпуле».
    • Также он возглавлял «Реал», «Интер», «Челси», «Наполи», «Ньюкасл» и другие команды.

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    Источник: Liverpool Echo

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    21.11.2024 22:22
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