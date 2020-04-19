Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард составил символическую сборную из игроков, которые выступают сейчас или выступали во время жизни британца. Например, вратарем оказался Ян Облак.

Было условие: нельзя называть более одного футболиста из одного клуба или страны.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);

Защитники: Кафу (экс-«Милан»), Венсан Компани (экс-«Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Рой Кин (экс-«Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Алессандро Дель Пьеро (экс-«Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Дидье Дрогба (экс-«Челси»).