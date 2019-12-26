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    Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард составил символическую сборную из игроков, которые выступают сейчас или выступали во время жизни британца. Например, вратарем оказался Ян Облак.

    Было условие: нельзя называть более одного футболиста из одного клуба или страны.

    Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);

    Защитники: Кафу (экс-«Милан»), Венсан Компани (экс-«Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Рой Кин (экс-«Манчестер Юнайтед»);

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Алессандро Дель Пьеро (экс-«Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Дидье Дрогба (экс-«Челси»).

    • Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», больше всего матчей провел за этот клуб.
    • Он брал с командой Лигу чемпионов.
    • «Рейнджерс» Джеррард тренирует с 2018 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Deisler 1 час назад

      "во время жизни британца"?

      Оригинальные формулировки, бомбардир!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3562

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Сколько людей, столько и мнений.
      Даже в страшном сне Компани не выбрал бы.ИМХО

      0
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