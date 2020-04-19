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  • Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке

Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке

19 апреля 2020, 10:59
3

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард составил символическую сборную из игроков, которые выступают сейчас или выступали во время жизни британца. Например, вратарем оказался Ян Облак.

Было условие: нельзя называть более одного футболиста из одного клуба или страны.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);

Защитники: Кафу (экс-«Милан»), Венсан Компани (экс-«Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Рой Кин (экс-«Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Алессандро Дель Пьеро (экс-«Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Дидье Дрогба (экс-«Челси»).

  • Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», больше всего матчей провел за этот клуб.
  • Он брал с командой Лигу чемпионов.
  • «Рейнджерс» Джеррард тренирует с 2018 года.

Источник: Mundo Deportivo
Шотландия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рейнджерс Атлетико Наполи Кафу Джеррард Стивен Облак Ян Кулибали Калиду
Комментарии (3)
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Deisler
1587287107
"во время жизни британца"? Оригинальные формулировки, бомбардир!
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DOCTOR PENALTY
1587294092
Без комментариев. У нас очень разные вкусы.
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моэм
1587305522
Стиви парень не плохой , только ссытся да глухой...но...мы всё таки будем надеяться что на него просто что то "нашло" , иначе поему нет ни одного испанца и всего один англичанин , не лучший.
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