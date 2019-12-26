Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке

"во время жизни британца"?
Оригинальные формулировки, бомбардир!
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард составил символическую сборную из игроков, которые выступают сейчас или выступали во время жизни британца. Например, вратарем оказался Ян Облак.
Было условие: нельзя называть более одного футболиста из одного клуба или страны.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Кафу (экс-«Милан»), Венсан Компани (экс-«Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Рой Кин (экс-«Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Алессандро Дель Пьеро (экс-«Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Дидье Дрогба (экс-«Челси»).
- Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», больше всего матчей провел за этот клуб.
- Он брал с командой Лигу чемпионов.
- «Рейнджерс» Джеррард тренирует с 2018 года.