Бенитес ожидает, что Джеррард станет качественным тренером

Главный тренер английского «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поговорил о потенциале экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда как тренера. Британец, напомним, выступал в составе красных под руководством испанца.

«Стивен был великолепным футболистом. Разумеется, у него есть потенциал для того, чтобы стать качественным тренером. Например, Джеррард хорошо справляется с давлением, у него правильное понимание игры», – сказал испанец.

Сейчас экс-футболист работает в академии «Ливерпуля».