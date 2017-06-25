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    Игрок «Ливерпуля» U-18: «Под руководством Джеррарда мы только и делаем, что час за часом просто бьем по воротам с 40 метров»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне тренирующий юниорскую команду U-18 красных, приступил к тренерской деятельности.

    По словам одного из игроков, под руководством молодого специалиста игроки занимаются только тем, что бьют по воротам с 40 метров.

    «Все, что мы делаем на тренировках – бьем по воротам с 40 метров, делая это час за часом. Джеррард следит за нами и говорит, что нужно попасть или в нижний, или в верхний угол», – приводит слова одного из футболистов TBNsport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      serginho8 29 июня 2017, 02:47

      это чтоб когда игра не идет и вы не можете в штрафную войти, был шанс что кто сможет плюнуть метров с 30+-

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2017, 23:35

      Удачи Стиви Джи!!!!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 июня 2017, 02:05

      Джеррард - это гигант! Узнаю почерк.

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 26 июня 2017, 00:05

      Все верно. Нашим бы не помешало месяц-другой по 10 часов ежедневно потренировать ударчики.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 июня 2017, 22:03

      в ворота учитесь попадать.. правильно..

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