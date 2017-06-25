Игрок «Ливерпуля» U-18: «Под руководством Джеррарда мы только и делаем, что час за часом просто бьем по воротам с 40 метров»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне тренирующий юниорскую команду U-18 красных, приступил к тренерской деятельности.

По словам одного из игроков, под руководством молодого специалиста игроки занимаются только тем, что бьют по воротам с 40 метров.

«Все, что мы делаем на тренировках – бьем по воротам с 40 метров, делая это час за часом. Джеррард следит за нами и говорит, что нужно попасть или в нижний, или в верхний угол», – приводит слова одного из футболистов TBNsport.