Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о ситуации с проявлением расизма в адрес полузащитника шотландского клуба Глена Камары.

Напомним, хавбек «Рейнджерс» избил защитника «Славии» Ондрея Куделу после матча 1/8 финала Лиги Европы, обвинив его в расизме.

«Самое обидное, что люди пытаются защитить Куделу, называя нас лжецами. Но это их дело. Я же говорю, что поддерживаю Камару на все 100 процентов.

Я построил очень прочные отношения с ним. Глен Камара – такой же, как и я, как и все в этой раздевалке. Я на 100% верю в его обвинения в адрес Куделы – другие футболисты вокруг него тоже слышали это.

Я буду стоять лицом к лицу с Камарой и разберусь с этой ситуацией так, как он захочет. Горжусь тем, что все мои игроки проявили солидарность.

Теперь все зависит от УЕФА. Я надеюсь, они не спустят это на тормозах», – цитирует Джеррарда The Scottish Sun.