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  • Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»

Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»

19 марта 2021, 11:53
12

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о ситуации с проявлением расизма в адрес полузащитника шотландского клуба Глена Камары.

Напомним, хавбек «Рейнджерс» избил защитника «Славии» Ондрея Куделу после матча 1/8 финала Лиги Европы, обвинив его в расизме.

«Самое обидное, что люди пытаются защитить Куделу, называя нас лжецами. Но это их дело. Я же говорю, что поддерживаю Камару на все 100 процентов.

Я построил очень прочные отношения с ним. Глен Камара – такой же, как и я, как и все в этой раздевалке. Я на 100% верю в его обвинения в адрес Куделы – другие футболисты вокруг него тоже слышали это.

Я буду стоять лицом к лицу с Камарой и разберусь с этой ситуацией так, как он захочет. Горжусь тем, что все мои игроки проявили солидарность.

Теперь все зависит от УЕФА. Я надеюсь, они не спустят это на тормозах», – цитирует Джеррарда The Scottish Sun.

  • В чешском клубе не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
  • «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0. По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
  • Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.

Источник: The Scottish Sun
Лига Европы Рейнджерс Славия Джеррард Стивен Кудела Ондрей Камара Глен
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1616146061
Поговаривают у американских копов есть отличная методика разговоров с униженными и оскорблениями и претензий никто потом не предъявляет, кроме родственников обезяна
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SLADE2020
1616148911
Дерьмо ты, Джерард! Натуральное.
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AZ
1616149175
Джеррард падает в глазах... Даже не падает а летит.... Лучше бы дисциплину наводил у себя в команде... А то они вместо футбола, в кунг фу на поле вытворяют... Лучше бы перед голкипером Славии извинились, чем подтирали задницу очередной плаксливой обезьяне
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portero
1616150594
Офигевшей макаке можно всё? Джеррард мудло , чтоб нго ниг.еры имели
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Viper for CSKA
1616150669
Всего плохого Джеррарду, Рэйнджерс и воспитаннику какого-то финского питомника для приматов (судя по поведению). Вчерашний матч показал, что англичанин собрал команду мразей и беспредельщиков, к тому же весьма плаксивых. Большой ошибкой будет приход этого деятеля в Ливерпуль. Делать ему в серьезном клубе нечего.
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Томик
1616150835
Это уже сумасшествие коллективное какое-то. Произнесенное вслух слово оправдывает любое физическое насилие. Бред какой-то. Что ещё не.гра.м разрешим, оправдывая тем, что по слухам людей с таким цветом кожи когда-то угнетали люди, выглядевшие более светлыми? Хотят американцы выплачивать своим потомкам рабов компенсацию - валяйте. Остальные то причём? Тем более, что есть мнение, что некоторые предки чёрных, ели некоторых предков белых. Пусть платят компенсацию всем светлокожим!
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"supermax"
1616151150
мда....дурачьё
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Venom888
1616152020
Рейнджерс ***...нский со своим горе тренеришкой...,, нежненькие все такие бл...ть, на коленочку бл...ть встаньте перед ними. По **..лу как дал бы разок, чтобы белые зубы перемешались с ч..рным мессивом.
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general.lizyukov
1616163080
Не понял: теперь уже в ответ на слова можно руки распускать? Достаточно сказать, что тебя оскорбили на расовой почве?
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