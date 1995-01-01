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    Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о ситуации с проявлением расизма в адрес полузащитника шотландского клуба Глена Камары.

    Напомним, хавбек «Рейнджерс» избил защитника «Славии» Ондрея Куделу после матча 1/8 финала Лиги Европы, обвинив его в расизме.

    «Самое обидное, что люди пытаются защитить Куделу, называя нас лжецами. Но это их дело. Я же говорю, что поддерживаю Камару на все 100 процентов.

    Я построил очень прочные отношения с ним. Глен Камара – такой же, как и я, как и все в этой раздевалке. Я на 100% верю в его обвинения в адрес Куделы – другие футболисты вокруг него тоже слышали это.

    Я буду стоять лицом к лицу с Камарой и разберусь с этой ситуацией так, как он захочет. Горжусь тем, что все мои игроки проявили солидарность.

    Теперь все зависит от УЕФА. Я надеюсь, они не спустят это на тормозах», – цитирует Джеррарда The Scottish Sun.

    • В чешском клубе не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
    • «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0. По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
    • Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Scottish Sun

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +69

      Venom888 31 минуту назад

      Рейнджерс ***...нский со своим горе тренеришкой...,, нежненькие все такие бл...ть, на коленочку бл...ть встаньте перед ними. По **..лу как дал бы разок, чтобы белые зубы перемешались с ч..рным мессивом.

      1
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      Рейтинг: +6204

      "supermax" 46 минут назад

      мда....дурачьё

      1
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      Рейтинг: +5079

      Томик 51 минуту назад

      Это уже сумасшествие коллективное какое-то. Произнесенное вслух слово оправдывает любое физическое насилие. Бред какой-то. Что ещё не.гра.м разрешим, оправдывая тем, что по слухам людей с таким цветом кожи когда-то угнетали люди, выглядевшие более светлыми? Хотят американцы выплачивать своим потомкам рабов компенсацию - валяйте. Остальные то причём? Тем более, что есть мнение, что некоторые предки чёрных, ели некоторых предков белых. Пусть платят компенсацию всем светлокожим!

      1
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      Рейтинг: +5790

      Viper for CSKA 54 минуты назад

      Всего плохого Джеррарду, Рэйнджерс и воспитаннику какого-то финского питомника для приматов (судя по поведению). Вчерашний матч показал, что англичанин собрал команду мразей и беспредельщиков, к тому же весьма плаксивых. Большой ошибкой будет приход этого деятеля в Ливерпуль. Делать ему в серьезном клубе нечего.

      3
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      Рейтинг: +45952

      portero 55 минут назад

      Офигевшей макаке можно всё? Джеррард мудло , чтоб нго ниг.еры имели

      3
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      Рейтинг: +2529

      AZ 1 час назад

      Джеррард падает в глазах... Даже не падает а летит....
      Лучше бы дисциплину наводил у себя в команде... А то они вместо футбола, в кунг фу на поле вытворяют... Лучше бы перед голкипером Славии извинились, чем подтирали задницу очередной плаксливой обезьяне

      4
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      Рейтинг: +49

      SLADE2020 1 час назад

      Дерьмо ты, Джерард! Натуральное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21279

      Боцман59rus 2 часа назад

      Поговаривают у американских копов есть отличная методика разговоров с униженными и оскорблениями и претензий никто потом не предъявляет, кроме родственников обезяна

      3
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      Рейтинг: +27913

      zra78 > Боцман59rus 1 час назад

      Бесят такие ****,но больше бесят белые подстилки....

      2
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      Рейтинг: +27913

      zra78 > zra78 1 час назад

      Где звёздочки там слово н е г р ы

      2
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      Рейтинг: +21279

      Боцман59rus > zra78 3 минуты назад

      "звёздочки" - новое политкорректное определение
      этих 3.14дарасов
      ______________________/

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