Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»

Рейнджерс ***...нский со своим горе тренеришкой...,, нежненькие все такие бл...ть, на коленочку бл...ть встаньте перед ними. По **..лу как дал бы разок, чтобы белые зубы перемешались с ч..рным мессивом.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о ситуации с проявлением расизма в адрес полузащитника шотландского клуба Глена Камары.
Напомним, хавбек «Рейнджерс» избил защитника «Славии» Ондрея Куделу после матча 1/8 финала Лиги Европы, обвинив его в расизме.
«Самое обидное, что люди пытаются защитить Куделу, называя нас лжецами. Но это их дело. Я же говорю, что поддерживаю Камару на все 100 процентов.
Я построил очень прочные отношения с ним. Глен Камара – такой же, как и я, как и все в этой раздевалке. Я на 100% верю в его обвинения в адрес Куделы – другие футболисты вокруг него тоже слышали это.
Я буду стоять лицом к лицу с Камарой и разберусь с этой ситуацией так, как он захочет. Горжусь тем, что все мои игроки проявили солидарность.
Теперь все зависит от УЕФА. Я надеюсь, они не спустят это на тормозах», – цитирует Джеррарда The Scottish Sun.
- В чешском клубе не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
- «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0. По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
- Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.