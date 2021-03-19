Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии»

Нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф попал прямой ногой в голову вратаря «Славии» Ондрея Колара на 62-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Руф шипами попал в лицо голкипера, нанеся ему две рваные раны. Нападающий «Рейнджерс» получил прямую красную карточку. Колар был заменен, но остался на скамейке запасных после оказания ему медицинской помощи.

«Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.

По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.