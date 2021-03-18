Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии»

Роналду в последнем матче с "Кальяри" так же всадил воротчику! И дали просто желтую.
Нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф попал прямой ногой в голову вратаря «Славии» Ондрея Колара на 62-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
Руф шипами попал в лицо голкипера, нанеся ему две рваные раны. Нападающий «Рейнджерс» получил прямую красную карточку. Колар был заменен, но остался на скамейке запасных после оказания ему медицинской помощи.
- «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
- По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
Сохраню для ответа на любимые истории в стиле «да че там в футболе вашем: симулянты да балерины!»Вратарю «Славии» чуть трепанацию черепа не устроили, но Коларж – дядька крепкий. Глядишь, на Евро еще возьмут. Ну а форварда «Рейнджерс» Руфу – красная мгновенно. Бордовая даже. pic.twitter.com/MWWZBuGQ1F— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 18, 2021