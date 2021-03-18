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    Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии»

    Нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф попал прямой ногой в голову вратаря «Славии» Ондрея Колара на 62-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Руф шипами попал в лицо голкипера, нанеся ему две рваные раны. Нападающий «Рейнджерс» получил прямую красную карточку. Колар был заменен, но остался на скамейке запасных после оказания ему медицинской помощи.

    • «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
    • По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5393

      vladik12 39 минут назад

      Роналду в последнем матче с "Кальяри" так же всадил воротчику! И дали просто желтую.

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      Рейтинг: +5023

      Добрый Бобер 1 час назад

      Руф, какой-то беспредельщик ах..вший.

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