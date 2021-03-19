Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии»

Нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф попал прямой ногой в голову вратаря «Славии» Ондрея Колара на 62-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
Руф шипами попал в лицо голкипера, нанеся ему две рваные раны. Нападающий «Рейнджерс» получил прямую красную карточку. Колар был заменен, но остался на скамейке запасных после оказания ему медицинской помощи.
- «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
- По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
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Источник: твиттер Дмитрия Шнякина