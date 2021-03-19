Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара напал на защитника «Славии» Ондрея Куделу после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
Хавбек хозяев избил игрока «Славии» в подтрибунном помещении, обвинив его в расизме. Чешский клуб не мог покинуть стадион после этого инцидента и вызвал полицию, которая сопроводила команду до отеля.
«Славия» отрицает обвинения Куделы в расизме. В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.
Также сообщается, что за избиением Куделы наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
- «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
- По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
- Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.
Источник: твиттер журналиста Иржи Гошека
Где вой и дисква этого говноклуба...