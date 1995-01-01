Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме

    Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара напал на защитника «Славии» Ондрея Куделу после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Хавбек хозяев избил игрока «Славии» в подтрибунном помещении, обвинив его в расизме. Чешский клуб не мог покинуть стадион после этого инцидента и вызвал полицию, которая сопроводила команду до отеля.

    «Славия» отрицает обвинения Куделы в расизме. В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.

    Также сообщается, что за избиением Куделы наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

    • «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
    • По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
    • Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Иржи Гошека

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии14
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83722
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru