Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара напал на защитника «Славии» Ондрея Куделу после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек хозяев избил игрока «Славии» в подтрибунном помещении, обвинив его в расизме. Чешский клуб не мог покинуть стадион после этого инцидента и вызвал полицию, которая сопроводила команду до отеля.

«Славия» отрицает обвинения Куделы в расизме. В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.

Также сообщается, что за избиением Куделы наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.