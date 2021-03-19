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  • Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме

Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме

19 марта 2021, 08:59
21

Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара напал на защитника «Славии» Ондрея Куделу после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек хозяев избил игрока «Славии» в подтрибунном помещении, обвинив его в расизме. Чешский клуб не мог покинуть стадион после этого инцидента и вызвал полицию, которая сопроводила команду до отеля.

«Славия» отрицает обвинения Куделы в расизме. В чешском клуб не считают слова «ты *** (плохой) парень» в адрес Камары проявлением дискриминации на расовой почве.

Также сообщается, что за избиением Куделы наблюдал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

  • «Славия» победила «Рейнджерс» со счетом 2:0.
  • По итогам двух матчей чешский клуб вышел в 1/4 финала турнира.
  • Во время матча нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф разбил лицо вратарю «Славии» Ондрею Колару.

Источник: твиттер журналиста Иржи Гошека
Лига Европы Рейнджерс Славия Кудела Ондрей Камара Глен
Комментарии (21)
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slavа0508
1616136363
Совсем уже крыша едет с этим расизмом,,,ну становитесь дальше на колени,,,смотри там и сосать заставят,,,,
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SLADE2020
1616136721
Так скоро мазаться придется, чтобы на улицу выйти. Распаясались жертвы, так называемого расизма.
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Дядя Серёжа
1616137047
Он что, на колени не встал? Нашли отмазку - расизм.
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Из Твери Леха
1616139561
А потом они говорят, вставай на колено)))
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Snek
1616140154
Обезьяна бьёт белого, а это не расизм?
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aubergine
1616141918
Да н.е.г.р.ы. нередко сами те ещё расисты. Нечего на зеркало пенять, коли рожа чёрная (кривая). С этим БЛМ до какого-то абсурда уже дошли. И, кстати, стоит помнить, что чёрных рабов белые покупали у чёрных продавцов! P.S. слово н.е.г.р.ы на бомбардире запрещенное что-ли? Вот это поворот. И до России толерастия докатилась. Печаль. А это всего лишь переводится как чёрный(((
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cheser1970
1616142900
чёрный это оскорбление а когда они называют белым это норм? они уже совсем обнаглели
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Вомбат
1616143429
Черного оштрафуют за нападение на 90 фунтов, белого дисквалифицируют за расизм на 90 матчей. А что? Конечно расизм. Черные не могут быть плохими парнями, ведь именно их жизни имеют значение.
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zra78
1616148747
На кол грязного н и г е р а
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portero
1616150966
Охреневшие ниге.ры ...
Где вой и дисква этого говноклуба...
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