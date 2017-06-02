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    Джеррард получил травму и не сыграет в матче в честь Кэррика

    4-го июня «Манчестер Юнайтед» проведет матч в честь полузащитника Майкла Кэррика. На «Олд Траффод» сыграют команда «красных дьяволов» образца сезона-2007/08 и «все звезды Кэррика».

    В составе номинальных гостей числился экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. По данным Express, англичанин пропустит встречу из-за травмы, полученной в товарищеском матче команды BT Sport (телеканал, на котором работает Джеррард) и «Hashtag Untied» (9:12).

    «Я забил пару голов и в ходе одного из них получил травму. К сожалению, я выбыл из строя примерно на две-три недели», – прокомментировал событие Джеррард.

    31-го Кэррик опубликовал составы на предстоящий матч.

    Источник: Express.co.uk

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    02.06.2017 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 3 июня 2017, 00:39

      Вот это составчики=)

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      Рейтинг: +22

      Dankaz 3 июня 2017, 00:17

      Олд скул на олд трафорде..

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