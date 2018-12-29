Кейн обошел Джеррарда по количеству голов в АПЛ

«Тоттенхэм» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии уступил «Вулверхэмптону» (1:3).

Единственный гол в составе «шпор» записал на свой счет нападающий Гарри Кейн.

Этот забитый мяч стал для 25-летнего форварда 121-м в АПЛ за карьеру. По этому показателю он обошел экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и вышел на 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ является Алан Ширер, забивший 260 голов.