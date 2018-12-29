Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Кейн обошел Джеррарда по количеству голов в АПЛ

    «Тоттенхэм» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии уступил «Вулверхэмптону» (1:3).

    Единственный гол в составе «шпор» записал на свой счет нападающий Гарри Кейн.

    Этот забитый мяч стал для 25-летнего форварда 121-м в АПЛ за карьеру. По этому показателю он обошел экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и вышел на 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

    Лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ является Алан Ширер, забивший 260 голов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2095

      Добрый Бобер 1 час назад

      Хорошо, что с полузащитников начали, а то каждый гол - статья "Кейн обошёл экс-ЗАЩИТНИКА такого-то по количеству голов в АПЛ".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15828

      сапёр75 2 часа назад

      До Алана далеко )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru