Кроос: «Скоулз был лучше, чем Джеррард и Лэмпард»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос подписчика в твиттере.

– Будучи полузащитником топ-уровня, кого бы выбрали между Лэмпардом, Джеррардом и Скоулзом?

– Пола Скоулза.

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Скоулз выступал за главную команду клуба с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13 после возобновления карьеры. В составе «красных дьяволов» он 11 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Кубок английской Лиги, пять раз – Суперкубок Англии, три – Кубок страны. Хавбек также выигрывал клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Кроос пополнил состав «сливочных» в июле 2014 года, перейдя из «Баварии» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола и три результативных передачи в 20-ти встречах всех соревнований.