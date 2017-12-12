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    Кроос: «Скоулз был лучше, чем Джеррард и Лэмпард»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос подписчика в твиттере.

    – Будучи полузащитником топ-уровня, кого бы выбрали между Лэмпардом, Джеррардом и Скоулзом?

    – Пола Скоулза.

    Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Скоулз выступал за главную команду клуба с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13 после возобновления карьеры. В составе «красных дьяволов» он 11 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Кубок английской Лиги, пять раз – Суперкубок Англии, три – Кубок страны. Хавбек также выигрывал клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

    Кроос пополнил состав «сливочных» в июле 2014 года, перейдя из «Баварии» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола и три результативных передачи в 20-ти встречах всех соревнований.

    Источник: Twitter

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    12.12.2017 19:37
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    Комментарии (6)
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    DeStar
    1513098078
    крооос крутой, одна из самых удачных покупок в соотношении цены и качества за последние лет 5, иско только опережает как по мне, того , вроде за 40 взяли
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    САНЁК17
    1513098750
    Насчет Джерарда не знаю,но Лэмпарда ты чуть ошибся.
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    h3LL1k
    1513099566
    всё трое круты для меня Джерард топ из них)
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    vick-north-west
    1513115800
    Дело вкуса. Хотя может, по титулам прикинул.
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    allkeeper
    1513158751
    К чему такая показуха? вообще очень некрасиво "выбирать" среди великих
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    ologreds
    1694991745
    numo528979
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