Бэйнс вошел в топ-10 пенальтистов АПЛ за всю историю

«Эвертон» обыграл «Уотфорд» со счетом 3:2 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник Лейтон Бэйнс забил победный гол с пенальти в добавленное время.

Англичанин реализовал 19-й одиннадцатиметровый в рамках АПЛ и вошел в топ-10 лиги по этому показателю.

«Ириски» занимают 15-е место в турнирной таблице.

Лучшие пенальтисты в истории АПЛ:

1. Алан Ширер – 56 точных пенальти из 67-ми; 83,6% точности

2. Фрэнк Лэмпард – 43/50; 86%

3. Стивен Джеррард – 32/41; 78%

4. Мэтт Ле Тиссье – 25/26; 96,2%

5. Тьерри Анри – 23/25; 92%

6. Дэвид Ансворт – 22/26; 84,6%

7. Уэйн Руни – 21/29; 72,4%

8. Тедди Шерингем – 21/31; 67,7%

9. Серхио Агуэро – 20/24; 83,3%

10. Лейтон Бэйнс – 19/21; 90,5%