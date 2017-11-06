Бэйнс вошел в топ-10 пенальтистов АПЛ за всю историю

«Эвертон» обыграл «Уотфорд» со счетом 3:2 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Защитник Лейтон Бэйнс забил победный гол с пенальти в добавленное время.
Англичанин реализовал 19-й одиннадцатиметровый в рамках АПЛ и вошел в топ-10 лиги по этому показателю.
«Ириски» занимают 15-е место в турнирной таблице.
Лучшие пенальтисты в истории АПЛ:
1. Алан Ширер – 56 точных пенальти из 67-ми; 83,6% точности
2. Фрэнк Лэмпард – 43/50; 86%
3. Стивен Джеррард – 32/41; 78%
4. Мэтт Ле Тиссье – 25/26; 96,2%
5. Тьерри Анри – 23/25; 92%
6. Дэвид Ансворт – 22/26; 84,6%
7. Уэйн Руни – 21/29; 72,4%
8. Тедди Шерингем – 21/31; 67,7%
9. Серхио Агуэро – 20/24; 83,3%
10. Лейтон Бэйнс – 19/21; 90,5%
Источник: Premierleague.com