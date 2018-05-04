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    Джеррард: «У меня нет проблем с опытом для работы в «Рейнджерс». У других людей – может быть»

    Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рейнджерс», а также ответил на критику в свой адрес.

    «Недостаток опыта? У меня нет проблем с этим. У других людей – может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них.

    Я был в большом футболе, играл в больших матчах, работал с известными тренерами. Есть только один способ набраться опыта – верить в себя, верить в то, что ты сможешь пройти испытание», – сказал Джеррард.

    Джеррард заключил контракт с «Рейнджерс» на четыре года.

    Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»

    Источник: Skysports

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    04.05.2018 19:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:57

      А здесь опыт особо и не нужен. Место в первой тройке гарантировано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 20:10

      Молодец Стиви. Правильные слова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 19:58

      На 4 года! Фига себе будет неустойка если решат уволить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 4 мая 2018, 19:58

      Удачи, Стиви Джи! Попробуй прервать гегемонию своего бывшего тренера )

      0
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