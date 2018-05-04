Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рейнджерс», а также ответил на критику в свой адрес.

«Недостаток опыта? У меня нет проблем с этим. У других людей – может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них.

Я был в большом футболе, играл в больших матчах, работал с известными тренерами. Есть только один способ набраться опыта – верить в себя, верить в то, что ты сможешь пройти испытание», – сказал Джеррард.

Джеррард заключил контракт с «Рейнджерс» на четыре года.

Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»