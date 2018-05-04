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  • Джеррард: «У меня нет проблем с опытом для работы в «Рейнджерс». У других людей – может быть»

Джеррард: «У меня нет проблем с опытом для работы в «Рейнджерс». У других людей – может быть»

4 мая 2018, 19:08
4

Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рейнджерс», а также ответил на критику в свой адрес.

«Недостаток опыта? У меня нет проблем с этим. У других людей – может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них.

Я был в большом футболе, играл в больших матчах, работал с известными тренерами. Есть только один способ набраться опыта – верить в себя, верить в то, что ты сможешь пройти испытание», – сказал Джеррард.

Джеррард заключил контракт с «Рейнджерс» на четыре года.

Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»

Источник: Skysports
Шотландия. Плей-офф Рейнджерс Джеррард Стивен
Комментарии (4)
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kurt_cobain
1525453090
Удачи, Стиви Джи! Попробуй прервать гегемонию своего бывшего тренера )
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panmon
1525453126
На 4 года! Фига себе будет неустойка если решат уволить...
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Федя Кабак
1525453815
Молодец Стиви. Правильные слова
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Бухбух
1525456665
А здесь опыт особо и не нужен. Место в первой тройке гарантировано.
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