Стивен Джеррард прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рейнджерс», а также ответил на критику в свой адрес.
«Недостаток опыта? У меня нет проблем с этим. У других людей – может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них.
Я был в большом футболе, играл в больших матчах, работал с известными тренерами. Есть только один способ набраться опыта – верить в себя, верить в то, что ты сможешь пройти испытание», – сказал Джеррард.
Джеррард заключил контракт с «Рейнджерс» на четыре года.
Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»
Источник: Skysports