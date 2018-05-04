Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»

«Рейнджерс» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Контракт заключен сроком на четыре года.

Ранее 37-летний футболист возглавлял молодежную команду мерсисайдцев.

«Для меня большая честь стать следующим тренером «Рейнджерс». Я очень уважаю этот клуб и его историю и традиции.

С нетерпением жду начала этого нового путешествия в «Рейнджерс», поскольку мы стремимся использовать множество успехов, достигнутых этим клубом», – сказал Джеррард.

Напомним, англичанин защищал цвета красных с 1998 по 2015 год. В составе «Ливерпуля» он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и дважды Суперкубок УЕФА.