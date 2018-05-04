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    Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Контракт заключен сроком на четыре года.

    Ранее 37-летний футболист возглавлял молодежную команду мерсисайдцев.

    «Для меня большая честь стать следующим тренером «Рейнджерс». Я очень уважаю этот клуб и его историю и традиции.

    С нетерпением жду начала этого нового путешествия в «Рейнджерс», поскольку мы стремимся использовать множество успехов, достигнутых этим клубом», – сказал Джеррард.

    Напомним, англичанин защищал цвета красных с 1998 по 2015 год. В составе «Ливерпуля» он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и дважды Суперкубок УЕФА.

    Источник: ФК «Рейнджерс»

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    04.05.2018 16:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 мая 2018, 21:49

      Стивен-ох нелегкая это будет работа, нагнуть Селтик и тащить Рейнджерс из болота...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 20:38

      Плодотворной работы и удачи Стивен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 18:59

      удачи Стивен! надеюсь вырастит в сильного специалисты и мы еще услышим о его тренерских подвигах!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 4 мая 2018, 18:45

      Дорогу молодым!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 18:15

      Удачи,х.ули

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +310

      vek410 4 мая 2018, 17:46

      Успехов, как Зидану! Через пару лет на замену Клопу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 17:09

      Удачи легенда! Должно получиться!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 мая 2018, 16:36

      Ну теперь Ливер знает, куда весь шлак в аренду сплавливать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 4 мая 2018, 18:16

      согласен,но почему тебе минусов напихали????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 19:06

      Оленей много, которые в футболе нули, таких тут полно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 4 мая 2018, 19:11

      Согласен

      -1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody > Татарин за ЦСКА 4 мая 2018, 20:33

      Я поставил,только потому,что Ренджерс,довольно неплохая команда..

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Rockstody 5 мая 2018, 05:48

      но не лучшеЛиверпуля

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 4 мая 2018, 16:28

      Удачи СТИВ.

      4
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