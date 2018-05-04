Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеррард назначен главным тренером «Рейнджерс»

4 мая 2018, 16:21
14

«Рейнджерс» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Контракт заключен сроком на четыре года.

Ранее 37-летний футболист возглавлял молодежную команду мерсисайдцев.

«Для меня большая честь стать следующим тренером «Рейнджерс». Я очень уважаю этот клуб и его историю и традиции.

С нетерпением жду начала этого нового путешествия в «Рейнджерс», поскольку мы стремимся использовать множество успехов, достигнутых этим клубом», – сказал Джеррард.

Напомним, англичанин защищал цвета красных с 1998 по 2015 год. В составе «Ливерпуля» он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и дважды Суперкубок УЕФА.

Источник: ФК «Рейнджерс»
Шотландия. Плей-офф Рейнджерс
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аскорбин
1525440491
Удачи СТИВ.
Ответить
Shogun
1525440998
Ну теперь Ливер знает, куда весь шлак в аренду сплавливать
Ответить
Федя Кабак
1525442946
Удачи легенда! Должно получиться!
Ответить
vek410
1525445164
Успехов, как Зидану! Через пару лет на замену Клопу!
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525446923
Удачи,х.ули
Ответить
Gornostay
1525448743
Дорогу молодым!!!
Ответить
OfaZavr
1525449556
удачи Стивен! надеюсь вырастит в сильного специалисты и мы еще услышим о его тренерских подвигах!
Ответить
zigbert
1525455511
Плодотворной работы и удачи Стивен.
Ответить
koli4ka
1525459781
Стивен-ох нелегкая это будет работа, нагнуть Селтик и тащить Рейнджерс из болота...
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
14
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Все новости
Все новости
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
ВидеоВ чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
2025.05.13 14:14
1
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
2025.03.05 20:08
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Фото«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
2025.02.04 13:38
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
«Рейнджерс» интересуется полузащитником ЦСКА
2025.01.09 20:08
Только 2 команды в Европе не пропустили в сезоне со стандартов – одна из них из РПЛ
2025.01.05 12:47
6
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
3
«Манчестер Сити» нашел замену для Альвареса
2024.08.21 15:45
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Челси» хочет подписать игрока, который забил 19 голов и сделал 18 ассистов в прошлом сезоне
2024.08.05 09:30
2
Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном
2024.05.26 11:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»
2024.05.02 19:21
5
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии
2024.04.21 12:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+