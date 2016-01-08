«Рубин» может расстаться с Благо зимой

Полузащитник "Рубина" Благо может покинуть казанский клуб в период зимнего трансферного окна. Сообщается, что к футболисту проявляют интерес команды РФПЛ, «Сидней» и ряд других клубов. Соглашение болгарина с «Рубином» истечет летом этого года, при этом, Благо не устраивает его текущее положение в команде, что делает вероятность его ухода зимой более высокой.

Напомним, футболист перешел в «Рубин» летом 2014-го года. В составе казанской команды в РФПЛ он сыграл 37 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами