Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Бомбалейла Все блоги -

    Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?

    20 декабря, 14:50
    В списке сразу три чемпиона мира.

    Многие возрастные футбольные звезды уходят из топовых клубов и выбирают довольно неожиданные варианты для продолжения карьеры. Очевидно, что главным стимулом для игроков становятся многомиллионные контракты, которые они получают в не самых сильных лигах. Такие трансферы уже никого не удивляют. Но футбольный мир знает немало переходов, по-настоящему шокировавших болельщиков. Вашему вниманию – топ-3 легенд, которые не побоялись ни длительных перелетов, ни смелых экспериментов.

    1. Ривалдо

    Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной Бразилии присоединился к команде из Ташкента в 2008 году. К тому моменту 36-летний футболист уже успел попылить в чемпионате Греции и уже оттуда отправился в Узбекистан. «Бунедкор» привлек бразильца масштабностью проекта. Клуб подписал соглашение о сотрудничестве с «Барселоной» и выбрал главным тренером Луиса Фелипе Сколари. Ривалдо провел в команде два сезона и подтвердил свой звездный статус – забил почти четыре десятка голов, дважды выиграл с «Бунедкором» чемпионат страны. Уехав из Узбекистана, бразилец не потерял желание путешествовать. Спустя два года он подписал контракт с ангольским клубом «Кабушкороп».

    2. Алессандро дель Пьеро

    Один из лучших игроков в истории «Ювентуса». Выступал за туринский клуб почти всю игровую карьеру – с 1993 по 2012 год. А потом решил посмотреть мир. Для начала отправился в Австралию. Как писали итальянские репортеры, в «Сиднее» дель Пьеро продемонстрировал лишь десятую часть своего таланта, ни и этого вполне хватило для того, чтобы влюбить в себя местных болельщиков. После двух триумфальных сезонов в далекой от Европы стране переехал в Индию. Забил за команду «Дели Дайнамос» всего один гол – поразил ворота соперника фирменным ударом со штрафного. После завершения футбольной карьеры стал экспертом на итальянском телевидении.

    3. Давид Трезеге

    Еще одна легенда «Ювентуса». Выступая за этот клуб и за сборную Франции, заслужил статус одного из самых опасных нападающих мира. Покинув «Юве», попробовал себя в испанской Ла Лиге – играл в составе «Эркулеса». После года, проведенного в этой команде, выбрал гораздо более экзотичный вариант для продолжения карьеры. Контракт с французом подписал клуб «Бани Яс» из ОАЭ. Эксперимент вряд ли можно признать успешным – Трезеге провел лишь три матча в местном чемпионате, один – в Кубке Лиги, потом получил травму и больше за «Бани Яс» не играл. Последним клубом для нападающего стал индийский «Пуна Сити».

    Фото: Xiao Yijiu, Tom Griffiths, Panoramic / Global look press

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kolomjazhski 23 часа назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Фатех--google 20 декабря, 15:25

      ...РУБИН !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2834

      Красногвардейчик 20 декабря, 15:19

      Ни как....а......,,Имидж ничто--деньги ВСЁ,,))

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+