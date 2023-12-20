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Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?

Многие возрастные футбольные звезды уходят из топовых клубов и выбирают довольно неожиданные варианты для продолжения карьеры. Очевидно, что главным стимулом для игроков становятся многомиллионные контракты, которые они получают в не самых сильных лигах. Такие трансферы уже никого не удивляют. Но футбольный мир знает немало переходов, по-настоящему шокировавших болельщиков. Вашему вниманию – топ-3 легенд, которые не побоялись ни длительных перелетов, ни смелых экспериментов.

1. Ривалдо

Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной Бразилии присоединился к команде из Ташкента в 2008 году. К тому моменту 36-летний футболист уже успел попылить в чемпионате Греции и уже оттуда отправился в Узбекистан. «Бунедкор» привлек бразильца масштабностью проекта. Клуб подписал соглашение о сотрудничестве с «Барселоной» и выбрал главным тренером Луиса Фелипе Сколари. Ривалдо провел в команде два сезона и подтвердил свой звездный статус – забил почти четыре десятка голов, дважды выиграл с «Бунедкором» чемпионат страны. Уехав из Узбекистана, бразилец не потерял желание путешествовать. Спустя два года он подписал контракт с ангольским клубом «Кабушкороп».

2. Алессандро дель Пьеро

Один из лучших игроков в истории «Ювентуса». Выступал за туринский клуб почти всю игровую карьеру – с 1993 по 2012 год. А потом решил посмотреть мир. Для начала отправился в Австралию. Как писали итальянские репортеры, в «Сиднее» дель Пьеро продемонстрировал лишь десятую часть своего таланта, ни и этого вполне хватило для того, чтобы влюбить в себя местных болельщиков. После двух триумфальных сезонов в далекой от Европы стране переехал в Индию. Забил за команду «Дели Дайнамос» всего один гол – поразил ворота соперника фирменным ударом со штрафного. После завершения футбольной карьеры стал экспертом на итальянском телевидении.

3. Давид Трезеге

Еще одна легенда «Ювентуса». Выступая за этот клуб и за сборную Франции, заслужил статус одного из самых опасных нападающих мира. Покинув «Юве», попробовал себя в испанской Ла Лиге – играл в составе «Эркулеса». После года, проведенного в этой команде, выбрал гораздо более экзотичный вариант для продолжения карьеры. Контракт с французом подписал клуб «Бани Яс» из ОАЭ. Эксперимент вряд ли можно признать успешным – Трезеге провел лишь три матча в местном чемпионате, один – в Кубке Лиги, потом получил травму и больше за «Бани Яс» не играл. Последним клубом для нападающего стал индийский «Пуна Сити».

Фото: Xiao Yijiu, Tom Griffiths, Panoramic / Global look press

Барселона Бунедкор Сидней Эркулес Дель Пьеро Алессандро Трезеге Давид
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1703074784
Ни как....а......,,Имидж ничто--деньги ВСЁ,,))
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Фатех--google
1703075102
...РУБИН !!!
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kolomjazhski
1703110595
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